Made in Italy: Crolla (AmCham), ‘Brand Italia forte ma sconta ancora prezzo di qualche pregiudizio’

Maggio 3, 2023

Milano 3 mag. (Adnkronos) – ”Il Brand Italia è un brand molto importante e affermato nel mondo, in particolar modo negli Stati Uniti d’America, dove esiste una community di americani di origine italiana che va oltre i 20 milioni. Queste sono certamente persone che hanno tenuto in vita il nostro brand negli Stati Uniti, lo hanno alimentato, e, in alcuni casi, hanno compartecipato a quello che viene chiamato con un’accezione non del tutto positiva ‘l’italian sounding’. Questo fenomeno tuttavia va letto anche in chiave positiva e propositiva, come una semplice e naturale affermazione di alcune tradizioni che hanno portato dalle loro zone di origine”. Così Simone Crolla, consigliere delegato di American Chamber of Commerce in Italy, a margine dell’evento di presentazione del nuovo numero di “The Corporate Communication Magazine”, intitolato “Brand Italia, il Paese che si racconta”.

“Quello del Made in Italy è un mercato importantissimo – ha aggiunto Crolla – è un mercato sempre in crescita, anche dal punto di vista degli investimenti diretti, che sono la cartina tornasole di quando un Paese sia intraprendente e abbia capacità di investimento, capacità tecnologiche e manifatturiere. Gli investimenti italiani negli Stati Uniti hanno infatti un valore di circa 40 miliardi all’anno e sono in crescita di oltre il 300% negli ultimi 15 anni. Sicuramente il Brand Italia è forte, la reputazione è altissima ma scontiamo comunque ancora qualche pregiudizio, come l’inaffidabilità del nostro sistema politico e giudiziario o delle nostre regole giuslavoristiche. Queste misconception vanno piano piano sciogliendosi, soprattutto perchè la solidità patrimoniale, economica, commerciale, politica e culturale che l’Italia esercita e ha esercitato anche nei confronti degli Stati Uniti è sempre in crescita”.