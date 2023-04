Aprile 18, 2023

(Adnkronos) – “In tempo di globalizzazione l’Italia non può darsi come obiettivo quello di competere sulla quantità che produciamo, ma c’è una cosa sulla quale gli altri non possono competere con l’Italia: la qualità – rimarca il presidente del Consiglio -, il marchio è la cosa più preziosa che abbiamo. Allora noi dobbiamo difendere e tutelare quel marchio”.