Made in Italy: Meloni, ‘in arrivo legge su marchio, tesoro da difendere’

Aprile 18, 2023

Roma, 18 apr. (Adnkronos) – Il made in Italy, il marchio italiano “è la cosa più preziosa che abbiamo. Noi siamo in dirittura d’arrivo per portare in Consiglio dei ministri, già nelle prossime settimane, un collegato alla manovra finanziaria che ha come obiettivo la valorizzazione del marchio”. Lo annuncia il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo al Salone del Mobile a Milano. Si tratta, aggiunge, di “una sorta di legge quadro per valorizzare le nostre eccellenze su tre pilastri: lotta alla contraffazione, con tutela di brevetti e marchi, strumenti per far crescere le Pmi nei settori di eccellenza e il tema della formazione e competenza”.