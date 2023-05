Made in Italy: Urso, ‘ddl partirà con 1 mld euro’

Maggio 27, 2023

Milano, 27 mag. (Adnkronos) – “Stiamo discutendo in questi giorni con l’economia, ma io credo che partiremo da un miliardo di euro”. Lo annuncia il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso intervenendo al festival dell’Economia in corso a Trento.

Sul Made in Italy è allo studio “una legge quadro che serve a incentivare, sostenere le filiere strategiche del made in Italy” sottolinea il ministro che mette l’accento sull'”utilizzo delle nostre materie prime” per la produzione, sulla semplificazione per le imprese, ma che punti anche sulla lotta “alla concorrenza sleale e alla contraffazione” dei prodotti italiani, oltre che alla formazione delle competenze.

“Non ci sono abbastanza ingegneri in Italia per rispondere alle esigenze di un’unica grande multinazionale, figuriamoci il resto. Non solo ingegneri: tutte le professioni tipiche del Made in Italy. Noi siamo la fabbrica del lusso e del bello del mondo” spiega. “Mi auguro che nell’anno scolastico 2024-2025 possa sorgere un liceo Made in Italy anche qui a Trento” conclude il ministro Urso.