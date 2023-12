Mafia, Balsamo: “Modernizzare regolamentazione raccolta prova elettronica”

Dicembre 4, 2023

Palermo, 4 dic. (Adnkronos) – “Abbiamo bisogno di modernizzare tutta la nostra regolamentazione della raccolta della prova elettronica. La migliore eredità di Giovanni Falcone è di portare nel futuro il suo impegno. Falcone insisteva moltissimo sulle indagini finanziarie, in un periodo come questo in cui buona parte dei canali di riciclaggio passano su internet, diventa fondamentale l’adozione di nuove tecniche di indagine”. Lo ha detto il giudice di Cassazione Antonio Balsamo, a margine del convegno ‘Le mafie nell’era digitale’ organizzato a Palermo dalla Fondazione Magna Grecia. “Da questo punto di vista è importantissimo il lavoro fatto dalla Commissione giustizia del Senato- dice Balsamo – nella sua indagine conoscitiva sulle intercettazioni. Dove sono emerse tutte le esigenze di modernizzazione dei nostri strumenti, a partire dalla raccolta della prova su piattaforme criptate. E’ un tema che ha un forte impatto applicativo in questo momento alla Corte di Cassazione e che ha bisogno di una riforma della disciplina italiana nella linea di tendenza che si riscontra anche a livello europeo”.