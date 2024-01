Mafia: Barbagallo (Pd), ‘Piersanti Mattarella vero esempio, non ha mai ceduto a compromessi’

Gennaio 6, 2024

Palermo, 6 gen. (Adnkronos) – “Commemoriamo oggi Piersanti Mattarella, un vero esempio per l’intera Nazione, non soltanto per tutti i siciliani. E lo ricordiamo non soltanto per le sue doti umane e professionali ma anche per i suoi meriti di amministratore e legislatore. Caratteristiche che dovrebbero, in tempi come quelli che stiamo vivendo, ‘illuminare’ e guidare chiunque abbia responsabilità politiche e di governo”. Così il segretario regionale del PD Sicilia, Anthony Barbagallo,a Palermo, a margine della cerimonia Lo ha detto questa mattina il segretario regionale del PD Sicilia, Anthony Barbagallo, a margine di commemorazione di Piersanti Mattarella, il presidente della Regione ucciso il 6 gennaio 1980 proprio sotto la sua abitazione, in via Libertà.

“La sua attività di legislatore – prosegue Barbagallo- e di politico aperto al cambiamento senza cedere a compromessi di qualunque genere devono essere il faro che guida ciascuno di noi che, facendo politica, intende assumersi la responsabilità di amministrare la cosa pubblica”.

Il PD siciliano, come ogni anno, ha deposto una corona di fiori ai piedi della lapide. Presenti, oltre al segretario, anche il presidente della direzione regionale Antonio Ferrante, il segretario provinciale Rosario Filoramo, il deputato regionale Mario Giambona, il coordinatore della segreteria Alfredo Rizzo e Cleo Li Calzi, componente della segreteria regionale.