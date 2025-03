Mafia: Bonelli, ‘Meloni ipocrita, suo governo ha legalizzato l’impunità’

21 Marzo 2025

Roma, 21 mar. (Adnkronos) – “Oggi è la Giornata della Memoria delle Vittime di Mafia, un’iniziativa che si svolge ogni anno grazie alla determinazione di Libera e di tanti volontari e associazioni. La lotta alla mafia deve essere quotidiana, e Meloni, che oggi afferma che ‘va combattuta sempre’, dovrebbe essere meno ipocrita. Il suo governo, infatti, sta facendo la guerra ai magistrati, e proprio ieri la destra in Parlamento ha approvato una legge che riduce la durata delle intercettazioni a 45 giorni per reati gravi come omicidio, truffa, estorsione, corruzione e violenze sessuali”. Così Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde e deputato di Avs.

“Come pensa Meloni di combattere la mafia se toglie ai magistrati strumenti fondamentali di polizia giudiziaria, come le intercettazioni? Se Nordio ha definito il Trojan una ‘porcata’? Se ogni giorno il governo delegittima i magistrati? Se Meloni vuole davvero combattere la mafia, cominci ad abolire i provvedimenti che hanno legato le mani a magistrati e forze dell’ordine.”