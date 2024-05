Mafia: Caiazza, ‘accanimento contro Mori dimostra emergenza democratica’

21 Maggio 2024

Roma, 21 mag. (Adnkronos) – ”L’incredibile accanimento contro il generale Mori è un esempio formidabile della cultura giudiziaria nel nostro Paese. Un teorema giudiziario eletto a paradigma intoccabile, sul quale si sono costruite immeritate carriere professionali e politiche, oltre che fortune editoriali, non può accettare smentite e sconfitte. Perciò lo si replica all’infinito, calpestando senza remore la vita e la dignità delle persone. Tanto non pagherà nessuno, perché il potere giudiziario non risponde a nessuno, nemmeno a se stesso. Si tratta, bisogna capirlo una volta per tutte, di una vera e propria emergenza democratica, che occorre affrontare e risolvere con coraggio e determinazione”. Lo afferma Gian Domenico Caiazza, capolista nel centro per la lista Stati Uniti d’Europa.