Mafia: Carrà (Lega), ‘Pd ancora una volta fuori luogo, razzista e ignorante’

Luglio 25, 2023

Roma, 25 lug. (Adnkronos) – “Anche oggi la sinistra conferma di essere fuori dalla realtà, riprendendo e appoggiando gli attacchi di don Ciotti al progetto del ponte sullo Stretto e al ministro Matteo Salvini. La gravità di queste dichiarazioni non sta solo nell’attacco a un ministro della Repubblica, ma soprattutto nella mancanza di comprensione e di interesse verso un’infrastruttura e un territorio che da anni attende un’opera fondamentale per i cittadini. Un ponte che sarebbe stato di vitale importanza per esempio proprio in questo momento, quando parte della Sicilia si trova isolata a causa dell’incendio all’aeroporto di Catania”. Così in una nota il deputato della Lega Anastasio Carrà.