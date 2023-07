Mafia: Casanova (Lega), ‘Pd razzista e ignorante, Calabria e Sicilia non meritano questo fango’

Luglio 25, 2023

Roma, 25 lug. (Adnkronos) – “Mentre Matteo Salvini lavora e in maniera coraggiosa presenta il nuovo volto infrastrutturale dell’Italia di domani, il Pd fa ciò che gli riesce meglio: insultare. Che quello di don Ciotti sia un brutto scivolone che offende la dignità di due terre straordinarie è fin troppo chiaro, sono certo che se ne renda conto lui stesso. Così come sono certo che non sia il pensiero dell’istituzione che rappresenta, la quale non potrà che dissociarsene. Resta il Pd a fare il solito controcanto e, pur di dare addosso alla Lega, a difendere l’indifendibile, anche a costo di sacrificare e macchiare la rispettabilità di due comunità, siciliana e calabrese, che non meritano questo fango. Pd razzista e ignorante. Vergogna”. Lo dichiara in una nota Massimo Casanova, europarlamentare della Lega eletto al Sud.