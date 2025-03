Mafia: Colosimo a studenti, ‘Italia non dimentichi sacrificio Falcone e Borsellino’

21 Marzo 2025

Palermo, 21 mar. (Adnkronos) – “Unire le università per ‘Il fuoco della memoria’, che non è non solo un docufilm ma un nuovo modo di raccontare veramente le vittime di mafia, in questa giornata, in un momento in cui, forse, si ritorna a parlare di mafia, noi partiamo dalle basi. Partiamo dalla storia di due uomini, due bambini, quelli che vengono rappresentati in questo docufilm e arriviamo ai più giovani, agli studenti dell’università”. Così, la Presidente della Commissione nazionale antimafia, Chiara Colosimo, in un videomessaggio, si rivolge agli studenti delle università collegati da quattro città in occasione della proiezione del docufilm, ‘Il fuoco della memoria’, nella Giornata dedicata alle vittime di mafia.

“Diciamo ai giovani – aggiunge Colosimo – ‘Guardate che questi uomini non sono morti invano, hanno fatto l’Italia, l’hanna fatta insieme agli agenti di scorta e tanti nomi meno conosciuti’ e lo hanno fatto per lasciarci una Italia migliore, un’Italia che non può dimenticare il loro sacrificio. Che non deve dare per scontata la lotta alla mafia e non lo deve fare non solo perché di fronte abbiamo Lucia, Fiammetta e Manfredi Borsellino a cui va il mio continuo impegno”, dice rivolgendosi ai figli del giudice Borsellino, ospiti delle università, rispettivamente di Roma Tre, Palermo e Firenze, “ma perché l’unico modo per onorare la memoria di chi la vita l’ha persa è continuare a combattere la mafia, raccontandola con le modalità e i giorni nostri, questo è il nostro impegno. Grazie per questa iniziativa”.