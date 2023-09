Mafia: Colosimo, ‘chiediamo perdono per mancate risposte su Borsellino’

Settembre 27, 2023

Roma, 27 set. (Adnkronos) – “Credo che dovremmo chiedere perdono se non siamo riusciti in tutti questi anni a dare una risposta alle tante domande che fin qui ci avete posto, con sofferenza e amore. Abbiamo sentito il cuore batterci nei timpani. Vorrei che di questa commissione non si avesse mai a dire che non si è fatto quello che si doveva fare”. Così la presidente della commissione Antimafia, Chiara Colosimo, ha commentato in chiusura le parole dell’avvocato Trizzino e di Lucia Borsellino durante l’audizione a palazzo san Macuto.