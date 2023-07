Mafia: Colosimo (Fdi), ‘nessuna società contro Stato resterà impunita’

Luglio 24, 2023

Roma, 24 lug. (Adnkronos) – “Le indagini della Dda di Bari, che ha condotto l’inchiesta sulla ‘Società Foggiana’, dimostrano l’eccellente lavoro svolto dagli inquirenti e dalle forze dell’ordine, in particolare l’arma dei carabinieri, in uno dei territori più complessi e martoriati d’Italia. Infatti, le mafie foggiane, come ha ricordato oggi il procuratore nazionale Antimafia, Giovanni Melillo, hanno legami profondi con le altre organizzazioni criminali, in particolare con la ‘ndrangheta. Solo qualche giorno fa avevo personalmente visitato questa bellissima terra, da anni ferita a morte dalla criminalità organizzata. Questo risultato dimostra che nessuna ‘società’ contro lo Stato resterà impunita”. Lo afferma Chiara Colosimo, presidente della commissione Antimafia e deputata di Fratelli d’Italia.