Mafia: Colosimo, ‘Piersanti Mattarella ancora oggi esempio per giovani’

Gennaio 6, 2024

Roma, 6 gen. (Adnkronos) – “Sono passati 44 anni dall’omicidio di Piersanti Mattarella, esempio politico lungimirante della lotta alla mafia e al malaffare. Uomo delle istituzioni che, per coraggio e caratura morale, rappresenta ancora oggi un esempio per le nuove generazioni. A lui va il nostro più vivo ricordo e ringraziamento per quello che ha fatto per la sua Sicilia e per tutti quelli che hanno creduto in una terra libera dalla mafia”. Così il presidente della Commissione antimafia, Chiara Colosimo, su X.

“Come ho avuto modo di dire nel mio insediamento – prosegue -, nella Patria di Don Pino Puglisi, sotto la guida di un Presidente della Repubblica che ha conosciuto il dolore della perdita di un fratello per mano della mafia, nessuno può sentirsi indifferente al cospetto di questa sfida”.