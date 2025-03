Mafia: Conte a proiezione film ‘Il delitto Mattarella’, ‘tenere viva memoria’

18 Marzo 2025

Roma, 18 mar. (Adnkronos) – “Abbiamo bisogno di tenere viva la memoria. Sono state fasi cruciali della nostra storia che non sono state ancora definitivamente chiarite”. Lo ha detto Giuseppe Conte intervenendo alla proiezione a Montecitorio del film ‘Il delitto Mattarella’ a cui sono intervenuti, tra gli altri, il regista Aurelio Grimaldi e il vicepresidente della Camera, Sergio Costa. “Piersanti Mattarella era un allievo di Aldo Moro e interpretava nella Dc la linea del compromesso storico. Gli intrecci con la vicenda Moro sono notevoli. ‘Anche per me è finita’, disse Mattarella come racconta Leoluca Orlando. C’era la piena consapevolezza del fatto che si contrastava anche una precisa linea politica”.