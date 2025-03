Mafia: Cracolici (Atimafia Ars), ‘in venti per cento comuni catanesi infiltrazioni o accessi atti’**

13 Marzo 2025

Catania, 13 mar. (Adnkronos) – “Oltre il 20 per cento dei comuni del catanese sono coinvolti in fatti di infiltrazioni, è un dato di fatto. Comuni sciolti per mafia, o per cui è stato deciso l’accesso. O per il quale verrà chiesto ei prossimi giorni, come a Ramacca”. E’ il grido d’allarme lanciato dal Presidente della Commissione regionale antimafia all’Ars, Antonello Cracolici, a margine delle audizioni a Catania. “E’ evidente che c’è una condizione sulla quale bisogna guardare con molta preoccupazione quello che sta avvenendo nei territori – dice parlando con i giornalisti-Anche perché la mafia ha cambiato pelle, ha cambiato persino anagrafe”.