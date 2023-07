Mafia: De Corato (Fdi), ‘domani ci sarà confronto con procuratore Milano su infliltrazione al Nord’

Luglio 31, 2023

Roma, 31 lug. (Adnkronos) – “Ho appreso oggi dal Sole 24 Ore che Milano, insieme a Roma e Napoli, è tra le province più colpite in Italia dalla criminalità organizzata. Tra Brescia, Bergamo, Monza e Brianza, Varese e Mantova si registrano aziende infiltrate fino a 20 punti percentuali oltre la media nazionale (secondo lo studio dell’Antiriciclaggio). La ‘ndrangheta e la mafia, infatti, sono ben presenti e gestiscono, soprattutto nella nostra regione, grosse somme di denaro, derivanti da fatturazioni false con conseguente alto tasso di evasione fiscale. Domani, in commissione Antimafia alla Camera, di cui sono capogruppo di Fratelli d’Italia, avremo modo di avere maggiori delucidazioni in merito dal procuratore di Milano Marcello Viola con il quale mi confronterò e chiederò lui alcuni chiarimenti e notizie in modo tale da poter provare a sconfiggere e arginare, una volta per tutte, questo tipo di attività illegali”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, ex vice sindaco delle giunte di centrodestra milanesi, vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera e capogruppo di Fdi in commissione parlamentare Antimafia, Riccardo De Corato.