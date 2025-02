Mafia: de Lucia, ‘boss in grado di acquisire know how e strumenti per aggirare investigatori’

11 Febbraio 2025

Palermo,11 feb. (Adnkronos) – “L’evoluzione tecnologica riguarda non soltanto i cittadini ma anche le organizzazioni mafiose, che sono ricche e in grado di acquisire know how e strumenti che le consentono di aggirare le azioni investigative dello Stato”. Lo dice il Procuratore capo di Palermo, Maurizio de Lucia a margine della conferenza stampa sugli arresti di Palermo.