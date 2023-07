Mafia: De Lucia, ‘Messina Denaro mitizzato, carismatico ma mai stato il capo di Cosa nostra’

Luglio 13, 2023

Palermo, 13 lug. (Adnkronos) – Il boss mafioso Matteo Messina Denaro “non è mai stato il capo di Cosa nostra, non lo abbiamo mai detto. Perché non lo è di fatto, non ha mai governato l’orgnizzazone”. A dirlo è il Procuratore di Palermo Maurizio de Lucia audito in Commissione antimafia. “Ma le regole di Cosa nostra vogliono che sia la Commissione di Palermo a nominarlo. Messina Denaro è stato il capo della provincia di Trapani- dice – E su Palermo ha svolto una funzione carismatica, essendo l’ultimo stragista libero. Un soggetto mitizzato”.