Mafia: Donato (Dc), ‘Piersanti Mattarella martire della Democrazia’

Gennaio 6, 2024

Palermo, 6 gen. (Adnkronos) – “Piersanti Mattarella come Aldo Moro e Vittorio Bachelet è un martire della Democrazia perché ha testimoniato con la sua vita e con il suo sacrificio una politica intesa come servizio, fatto di tolleranza, impegno e integrità morale. Come Democrazia Cristiana siamo profondamente impegnati a far camminare sulle nostre gambe le idee e i valori di Piersanti Mattarella”. Così l’europarlamentare Francesca Donato, vice presidente nazionale della Democrazia Cristiana.