Mafia: fratello Francesco Morvillo, ‘Brusca? Non commento, dico solo che resta criminale’**

5 Giugno 2025

Palermo, 5 giu. (Adnkronos) – “Brusca torna in libertà? Non ho niente da dire, se non che è stata applicata la legge. Però dico solo che anche da uomo libero, resta un criminale”. Sono le parole del giudice Alfredo Morvillo, fratello di Francesca Morvillo, dopo la liberazione di Giovanni Brusca, come prevede la legge sui collaboratori di giustizia.