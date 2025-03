Mafia: Fratoianni, ‘Governo lancia segnali guerra a magistratura’

21 Marzo 2025

Roma, 21 mar. (Adnkronos) – “Oggi è la Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti di mafie. Un impegno che si rinnova ogni anno grazie alla tenacia di Libera, dei suoi volontari e dei familiari delle vittime. Una tenacia che serve oggi più di ieri: oggi le mafie forse usano meno le armi ma molto di più i soldi e i meccanismi dell’economia finanziaria, infiltrando l’economia sana”. Lo scrive Nicola Fratoianni di Avs sui social non potendo oggi essere al corteo di Trapani, essendo impegnato in una serie di iniziative a Torino davanti ai cancelli di Mirafiori.

“E la politica? Dovrebbe fare argine, con l’esempio e con le leggi -prosegue il leader di Si- ben sapendo che il meccanismo mafioso di accumulazione di ricchezza e potere è oggi più raffinato. E invece questo Governo lancia segnali di guerra alla magistratura, non alla mafia. Rende complesse le intercettazioni per i magistrati, procede di condono in condono, e ripropone gli scudi fiscali per consentire di riportare i patrimoni dai conti esteri a quelli italiani. C’è molta strada da fare e dobbiamo essere noi, insieme alle giovani generazioni, a mettere in campo un cambiamento radicale”.