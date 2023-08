Agosto 29, 2023

Roma, 29 ago. (Adnkronos) – “A 32 anni dal suo assassinio rendo omaggio alla fermezza e alla determinazione di Libero Grassi, l’uomo che con coraggio disse no al pizzo. Libero Grassi era, è e sarà un simbolo della lotta alla mafia e al terribile racket delle estorsioni e il suo sacrificio non può e non deve essere dimenticato. Alla sua famiglia e alle tante vittime di richieste estorsive e di usura giunga la mia sincera vicinanza”. Così il presidente del Senato Ignazio La Russa.