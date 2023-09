Mafia: legale famiglia Borsellino, ‘Procuratore Giammanco mai sentito, gravissimo’**

Settembre 27, 2023

Palermo, 27 set. (Adnkronos) – “Denuncio il fatto gravissimo che il procuratore Pietro Giammanco non è mai stato sentito nell’ambito dei procedimenti per strage”. E’ quanto dice l’avvocato Fabio Trizzino, legale di una parte della famiglia Borsellino e marito di Lucia Borsellino, proseguendo l’audizione in Commissione parlamentare d’inchiesta sulla mafia a Roma. Poi il legale, presente anche Lucia Borsellino, ha voluto ricordare una frase pronunciata da Paolo Borsellino: “Mi uccideranno ma non sarà una vendetta della mafia: saranno mafiosi coloro che mi uccideranno ma quelli che hanno voluto alla mia morte saranno i miei colleghi e altri'”. “Se confrontiamo questa testimonianza di Borsellino, che definisce il suo ufficio un ‘nido di vipere’, bisogna cercare nella procura di Palermo” il luogo “di delegittimazione di Paolo Borsellino”.