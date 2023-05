Maggio 25, 2023

Caltanissetta, 25 mag. (Adnkronos) – “Matteo Messina Denaro non ha fatto nulla per le stragi, non ha avuto un ruolo, non ha messo a disposizione delle auto o delle armi. O esplosivo. Niente”. Lo ha detto l’avvocata d’ufficio di Matteo Messina Denaro, concludendo la sua arringa difensiva nel processo sulle stragi mafiose del 1992. “L’assenza di elementi che valgono a dimostrare il concorso morale dell’appellante”, ha aggiunto.