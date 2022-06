Giugno 10, 2022

Roma, 10 giu. (Adnkronos) – “Tajani e Lagalla dovrebbero scusarsi per le accuse infondate rivolte al Pd: nelle nostre liste non c’è alcun mafioso. Da sempre pronunciamo parole molto chiare contro la criminalità. Ci aspettiamo da loro la stessa nettezza e non il vile tentativo di infangare l’avversario”. Così su Twitter la presidente dei senatori del Pd Simona Malpezzi.