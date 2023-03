Mafia: Mattarella, ‘ ieri a Napoli crudeltà ha sottratto futuro a giovane’**

Marzo 21, 2023

Casal di Principe (Ce), 21 mar. (Adnkronos) – “Oggi l’Italia ricorda tutti i caduti per mano della mafia, della camorra, della ‘ndrangheta. Tra le vittime anche bambini, uccisi per errore o per vendetta. Ancora ieri, a Napoli, un ragazzo di 18 anni è stato ucciso quasi a caso, con una crudeltà che gli ha sottratto il futuro, lasciando nella disperazione i suoi familiari”. Lo ha ricordato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo a Casal di Principe, nell’anniversario dell’uccisione di don Giuseppe Diana, alla celebrazione della Giornata in memoria delle vittime di mafia.