Mafia: Mattarella, ‘impegno Falcone scolpito nella memoria, raccoglierne esempio’

23 Maggio 2024

Roma, 23 mag. (Adnkronos) – “L’appassionato impegno, civile e professionale, di Giovanni Falcone nel difendere tenacemente i cittadini dalla violenza e dalla sopraffazione della criminalità organizzata, è scolpito in maniera indelebile nella memoria di tutti. Raccogliere questo esempio vuol dire rinnovare oggi lo sforzo nel contrasto a ogni forma di mafia e alle loro fonti di finanziamento, in particolare quelle provenienti dal narcotraffico transnazionale, con l’efficacia e l’abnegazione necessarie”. Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Giovanni Melillo, in occasione dell’incontro tra i magistrati impegnati in Europa e in America Latina nel contrasto del narcotraffico transnazionale e del riciclaggio dei relativi proventi, intitolato alla memoria di Giovanni Falcone.

“La cooperazione internazionale delle indagini – va avanti il Capo dello Stato – rappresenta un’indispensabile strumento per l’efficacia della lotta alle mafie e la Convenzione ONU sul crimine organizzato transnazionale, sottoscritta proprio a Palermo, per rendere omaggio alle idee di Falcone, ne rappresenta l’esempio più importante”.