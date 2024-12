Mafia: maxioperazione Carabinieri ad Agrigento, in corso decine di fermi**

17 Dicembre 2024

Palermo, 17 dic. (Adnkronos) – E’ in corso dalla notte una vasta operazione antimafia condotta dai Carabinieri di Agrigento che stanno eseguendo decine di fermi. Almeno 40 le persone in manette. L’operazione è in corso tra Agrigento e Porto Empedocle e in altri comuni del territorio agrigentino. I fermi sono stati disposti dalla Direzione distrettuale antimafia di Palermo guidata dal Procuratore Maurizio de Lucia ed eseguiti dal Reparto operativo dei Carabinieri. L’accusa è, a vario titolo, di detenzione, spaccio e traffico di droga aggravato dal metodo mafioso e danneggiamento.