Mafia: maxioperazione Palermo, arrestati anche boss scarcerati

11 Febbraio 2025

Palermo, 11 feb. (Adnkronos) – Tra le oltre 180 persone arrestate all’alba di oggi dai Carabinieri di Palermo ci sono anche boss e fedelissimi di Cosa nostra scarcerati qualche tempo fa, perché hanno finito di scontare la loro pena. Sono tornati in città per riprendere in mano le redini e occuparsi ancora di estorsioni, traffico di droga.