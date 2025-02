Mafia: Melillo, ‘Cosa nostra cerca di entrare in sistemi di relazione molto ampi’**

11 Febbraio 2025

Palermo, 11 feb. (Adnkronos) – “Cosa nostra sta cercando si risollevare le proprie sorti entrando in sistemi di relazioni molto ampi. Il ritorno del traffico stupefacenti, in particolare la cocaina, rivela chiaramente che Cosa nostra ha una connessione profonda con gruppi criminali che controllano”. Lo ha detto il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo in conferenza stampa a Palermo.