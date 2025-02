Mafia: Melillo, ‘Cosa nostra non abbandona pretese di ricostruire tessuto di relazioni’**

11 Febbraio 2025

Palermo, 11 feb. (Adnkronos) – “Cosa nostra è lungi dall’avere abbandonato le pretese di ricostruire il tessuto di relazioni e di solidarietà, non solo interne, che per decenni ne ha giustificato la posizione di dominio, in gran parte del territorio italiano”. Lo ha detto il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo durante la conferenza stampa per gli oltre 180 arresti di mafia.