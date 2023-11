Mafia: Meloni, ‘prima misura in Cdm su carcere ostativo, è orgoglio’

Novembre 13, 2023

Roma, 13 nov.- (Adnkronos) – “Con grande orgoglio ricordo che il primo provvedimento in assoluto approvato in consiglio dei Ministri è stato quello finalizzato a scongiurare la demolizione della normativa sul regime detentivo speciale per i mafiosi. Non potevamo consentire che quell’istituto che negli anni ha impedito ai mafiosi di continuare a dare ordini dal carcere potesse essere messo in discussione”. Così la premier Giorgia Meloni, intervenendo al termine della sua visita istituzionale nella sede della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.