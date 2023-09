Mafia: Meloni, ‘Puglisi esempio illuminato, giovani suo tesoro’

Settembre 15, 2023

Roma, 15 set. (Adnkronos) – “Don Pino Puglisi è un esempio. Illuminato dalla forza della fede, ha portato avanti la sua missione senza risparmiarsi mai, fino all’estremo sacrificio. Nella sua amata Palermo, sacerdote nello stesso rione Brancaccio dove era nato, ha sfidato la mafia senza paura e ha donato la sua vita per salvare i più giovani e i più piccoli dalla criminalità organizzata. I giovani erano il suo tesoro, se n’è preso cura e li ha preservati dagli inganni e dalle insidie della mafia. La mafia non glielo ha perdonato e lo ha ucciso. Nel trentesimo anniversario del suo martirio l’Italia ne raccoglie ancora una volta il suo potente insegnamento: ‘Se ognuno di noi fa qualcosa, allora possiamo fare molto'”. Così la premier Giorgia Meloni ricorda in una nota il sacerdote ucciso dalla mafia.