Mafia: Michelotti-La Porta (Fdi), ‘condividiamo preoccupazione Viola su radicamento criminalità cinese’

Agosto 1, 2023

Roma, 1 ago. (Adnkronos) – “Condividiamo la preoccupazione del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, Marcello Viola, in merito al sempre maggiore radicamento della criminalità cinese in molte zone d’Italia. Pensiamo per esempio alla Toscana, dove è molto alta la presenza di attività illegale dovuta alla sempre più preoccupante penetrazione della criminalità cinese. Droga, riciclaggio e prostituzione, come ha spiegato il procuratore Viola, sono le maggiori attività illegali a cui sono dedite le criminalità straniere, che ormai da molti anni sono riuscite a mettere le mani in parte del tessuto produttivo italiano. Ringraziamo il lavoro straordinario delle forze dell’ordine e della Dda, sempre in prima linea nella lotta alle mafie e contro il crimine”. Lo dicono i deputati toscani di Fratelli d’Italia Francesco Michelotti, membro della commissione parlamentare Antimafia, e Chiara La Porta.