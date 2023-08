Agosto 29, 2023

Roma, 29 ago. (Adnkronos) – “Il 29 agosto 1991 la mafia uccideva Libero Grassi, il simbolo della lotta al racket delle estorsioni. Con coraggio seppe dire “no” pubblicamente al pizzo in un periodo nel quale ancora molti, a Palermo, facevano finta che la mafia non esistesse. La sua determinazione possa essere d’esempio, per tutti, nella quotidiana lotta a ogni forma di criminalità organizzata”. Lo dichiara il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci.