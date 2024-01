Mafia: Musumeci, ‘impegno politico Piersanti Mattarella restano un riferimento’

Gennaio 6, 2024

Palermo, 6 gen. (Adnkronos) – “L’impegno politico, la dirittura morale e la coerenza ideale di Piersanti Mattarella, a 44 anni dal suo assassinio, restano un riferimento per quanti sono impegnati nella gestione della cosa pubblica, quella che persegue il giusto e non l’utile. Il suo spessore culturale, l’abilità nel mediare situazioni difficili alla ricerca di ampie convergenze, il coraggio nel chiedere cambiamento e innovazione (quando la sinistra lo abbandonava all’isolamento), senza compromessi al ribasso, sono valori irrinunciabili. Oggi, forse, più di ieri”. Lo dichiara il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci.