Mafia: Nipote Agostino, ‘Oggi mio nonno avrebbe tagliato la barba, Scotto collabori’**

7 Ottobre 2024

Palermo, 7 ott. (Adnkronos) – “Oggi mio nonno avrebbe tagliato la barba, e ce la tagliamo tutti metaforicamente. Con lui”. Lo ha detto lasciando l’aula bunker del carcere Pagliarelli di Palermo è Nino Morana, nipote di Vincenzo Agostino, che dopo l’omicidio del figlio, Nino, non tagliò mai più la barba in attesa di giustizia. Una sentenza arrivata solo oggi a distanza di 35 anni. Ma Vincenzo Agostino nel frattempo è morto. “E’ in parte una vittoria per tutti noi”, ha detto Nino Morana. Che poi lancia un appello ai boss Gaetano Scotto e a Nino Madonia: “Collaborino, chiariscano i punti scuri sull’omicidio di mio zio”.