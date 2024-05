Mafia: Ostellari (Lega), ‘onorare memoria Capaci, mai passi indietro su 41 bis’

23 Maggio 2024

Roma, 23 mag. (Adnkronos) – “Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro si sono sacrificati per la giustizia e la libertà degli altri. Il modo migliore per onorarne la memoria è raccogliere la loro testimonianza e combattere, al loro fianco, la stessa battaglia. Anche se costa fatica, anche se comporta dei rischi. L’impegno per sradicare i fenomeni mafiosi e il terrorismo deve unirci tutti: istituzioni, forze dell’ordine, magistratura e cittadini. Distinguo e passi indietro non sono ammessi. Ogni strumento che la legge mette a disposizione, compreso il 41 bis, deve essere utilizzato per contrastare chi vuole sovvertire l’ordine democratico”. Lo ha dichiarato il sottosegretario alla Giustizia in quota Lega Andrea Ostellari.