Mafia: Paita (Iv), ‘rivelazioni sconcertanti su Borsellino, commissione si riunisca al più presto’

Roma, 27 set. (Adnkronos) – “Le parole pronunciate da Lucia Borsellino e dall’avvocato Trizzino, legale della famiglia, oggi in commissione Antimafia sono state così sconvolgenti e di tale importanza da meritare un approfondimento immediato. In particolare, il riferimento alle denunce presentate dalla stessa famiglia in merito alle affermazioni del giudice Borsellino sul ‘nido di vipere’ che popolava la procura di Palermo nel 1992 e su ‘l’inferno’ vissuto dal magistrato. Chiedo quindi che la commissione sia riconvocata al più presto per proseguire con l’audizione, come già annunciato dalla presidente Colosimo”. Lo afferma in una nota la senatrice di Italia viva Raffaella Paita, componente della commissione bicamerale Antimafia.