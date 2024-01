Mafia: Palermo, cerimonia commemorazione per ricordare Piersanti Mattarella

Gennaio 6, 2024

Palermo, 6 gen. (Adnkronos) – Cerimonia di commemorazione, questa mattina, di Piersanti Mattarella, il presidente della regione siciliana ucciso il 6 gennaio 1980 davanti alla sua abitazione in via Libertà. Presenti alla deposizione della corona d’alloro i figli del governatore, Bernardo e Maria, oltre agli altri familiari. Per le autorità erano present, tra gli altri, il Prefetto Massimo Mariani, il sindaco Roberto Lagalla, l’assessore regionale Francesco Paolo Scarpinato, il deputato regionale Marco Intravaia, ma anche l’ex sindaco Leoluca Orlando, il segretario regionale del Pd siciliano, Anthony Barbagallo. Presenti anche Antonio Balsamo, sostituto procuratore generale della Corte di cassazione.