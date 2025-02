Mafia: pm, ‘da indagini emersa indiscussa vigenza norme mafiose’

11 Febbraio 2025

Palermo, 11 feb.(Adnkronos) – “L’indiscussa vigenza delle norme mafiose è emersa più volte nelle indagini di cui si tratta come, ad esempio, in occasione dei preparativi per la formale affiliazione di Salvatore Scaduto che vedeva occupati i due storici esponenti di Bagheria, Gino Mineo e Giuseppe Di Fiore, i quali, però, temendo che il padre del ragazzo fosse stato scarcerato grazie ad una sorta di collaborazione, ritenevano fondamentale verificare tale circostanza che avrebbe drasticamente impedito la punciuta, in osservanza, appunto, delle regole (ci sono regole nella “cosa nostra” che vanno rispettate) la cui violazione avrebbe potuto essere loro contestata da ogni altro consociato, anche di altri territori”. E’ quanto emerge dall’inchiesta che oggi ha portato all’arresto di oltre 180 persone a Palermo.