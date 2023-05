Mafia: processo stragi, legale Messina Denaro ‘Chiederò assoluzione, giudicate con imparzialità’

Maggio 25, 2023

Caltanissetta, 25 mag. (Adnkronos) – “Eccellentissima Corte d’Assise d’Appello, oggi ci sarà la mia richiesta di assoluzione per l’imputato Messina Denaro Matteo”. Ad annunciarlo in aula, all’inizio della discussione, è stata l’avvocata Adriana Vella, difensore d’ufficio del boss mafioso che anche oggi ha rinunciato all’udienza. “Dopo di me – ha detto- dovrete ascoltare e sentirete la voce della comunità che vi chiede di inserire l’imputato, che per tanti anni non si è presentato e non ha risposto all’appello, nella lista assai lunga dei soggetti responsabili con sentenza passata in giudicato, responsabili di questi fatti di sangue tragici”. “Io, in ogni caso, credo fermamente che codesta Corte sappia giudicare con imparzialità l’imputato sulla scorta dei dati acquisiti nel giudizio di primo grado”, ha aggiunto “E’ importante partire dal capo di imputazione- spiega l’avvocata – dovete valutare voi gli atti processuali”.