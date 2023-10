Mafia: Procuratore Palermo, ‘senza un vertice Cosa nostra non esprime sua potenza’

Ottobre 8, 2023

Palermo 8 ott. (Adnkronos) – “il carisma dei vertici è molto diminuito, la cattura di Messina Denaro è un segno di vulnerabilità, ma rimane la tensione a ricostruire la commissione. Oggi cosa nostra non è ricca come in passato, il sistema migliore per tornare a diventare ricchi presto è investire nel traffico di stupefacenti”. A dirlo è il Procuratore di Palermo Maurizio de Lucia intervenendo alla Festa dell’Unità di Palermo.

“La sua presenza ancora incide nei territori, non è la cosa nostra degli anni 90, per merito di magistratura e forze di polizia, e almeno due generazioni di magistrati hanno sacrificato la loro vita, tra requirenti e giudicanti”, ha aggiunto.