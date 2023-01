Mafia: Provenzano, ‘fuori da campagne siciliane’

Gennaio 13, 2023

Roma, 13 gen. (Adnkronos) – “E’ un’ottima notizia quella che arriva in queste ore dalla provincia di Agrigento, dove sono stati arrestati, fra gli altri, due capi mafia coinvolti nel racket agricolo nel comprensorio dell’uva”. Così il deputato e vicesegretario del Pd, Giuseppe Provenzano.

“Lo avevamo denunciato con forza in campagna elettorale, la presenza mafiosa va estirpata anche perché crea miseria. A settant’anni dalle eroiche lotte dei braccianti siciliani per il lavoro e la terra dobbiamo ancora tenere alta la guardia perché la mafia non soffochi gli imprenditori onesti imponendo prezzi miseri per i prodotti agricoli e minacciandoli con pizzo e violenze, con una ricaduta sulla dignità del lavoro e i diritti di tutti. C’è una domanda di mafia in molti settori economici, soprattutto quelli più colpiti dalle crisi”.

“Dobbiamo combattere con ogni mezzo questa deriva, impedire che la lotta alla mafia scompaia dall’agenda politica, sostenere chi, onestamente e col proprio sudore, vuol garantire un futuro alla nostra terra e alle nostre produzioni.”