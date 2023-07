Luglio 25, 2023

Roma, 25 lug. (Adnkronos) – “Le parole di Salvini contro don Luigi Ciotti si commentano da sole: offensive e volgari. Come non si può commentare la definizione del Ponte come ‘più grande operazione antimafia’. Qui di ignoranza e superficialità sono solo le dichiarazione del ministro Salvini”. Lo dichiara in una nota la senatrice Enza Rando, responsabile Legalità, Trasparenza e Contrasto alle mafie della segreteria nazionale del Partito democratico.