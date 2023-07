Mafia: Renzi, ‘Berlusconi voleva far saltare in aria Costanzo? Siamo fuori dal mondo…’

Luglio 14, 2023

Roma, 14 lug. (Adnkronos) – “La Procura di Firenze guidata da Luca Turco ha lavorato per ore e ore sulla tesi di Berlusconi aiutato dalla mafia con le stragi del 1993: per me questa tesi è folle”. Così Matteo Renzi nella sua e-news. Dopo di che qualcuno crede che Berlusconi volesse far saltare in aria Maurizio Costanzo perché egli parlava male della mafia peraltro su Canale 5? Penso che siamo fuori dal mondo”, aggiunge: “Ma ove volessimo accedere a questa tesi assurda Berlusconi non aveva bisogno del tritolo, poteva cambiare i palinsesti; la Tv da cui Costanzo attaccava la mafia era la Tv di Berlusconi”.

“Qual è la vera separazione delle carriere che voglio? Quella tra magistrati bravi che devono andare avanti e che meritano rispettano e magistrati ideologici che non possono fare danni al nostro Paese. Per questo lotto: perché ci sia il merito dentro la magistratura. E se devo pagare un prezzo personale, lo pago a testa alta. Ma non chiedetemi di diventare un codardo o un ipocrita. Non lo sono mai stato fino ad oggi, non inizierò adesso”, conclude.