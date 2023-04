Mafia: Renzi, ‘su trattativa è arrivata assoluzione, vergogna per giustizialisti’

Aprile 27, 2023

Roma, 27 apr (Adnkronos) – “Sulla presunta trattativa Stato Mafia oggi è arrivata la sentenza definitiva della Cassazione: ASSOLUZIONE per non aver commesso il fatto. I giustizialisti di certe procure e di certe redazioni come quella de Il Fatto Quotidiano dovrebbero scusarsi o al massimo tacere per qualche anno. Non lo faranno perché non conoscono il significato della parola Vergogna. Un abbraccio di solidarietà ai servitori dello stato oggi assolti in via definitiva dopo tanti anni di gogna mediatica e alle loro famiglie”. Lo scrive su Twitter Matteo Renzi.