Mafia: Russo (Fdi), ‘grazie a forze ordine per blitz Palermo, fenomeno resta preoccupante’

Luglio 10, 2023

Roma, 10 lug. (Adnkronos) – “Riguardo il blitz che ha smantellato il clan di Resuttana a Palermo, ringrazio per l’eccellente lavoro la squadra mobile e la locale sezione investigativa dello Sco, coordinate dalla Dda. Tuttavia, dalle notizie che stanno emergendo, appare inquietante che ancora una volta siano coinvolti esponenti del mondo delle professioni e persone insospettabili, a dimostrazione della pervasività che il fenomeno mafioso ancora ricopre, a Palermo e non solo”. Così, in una nota, Raoul Russo, senatore di Fratelli d’Italia e componente della commissione bicamerale Antimafia.