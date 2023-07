Mafia: Russo(Fdi), ‘Chinnici esempio legalità, in sua memoria difendere impianto antimafia’

Luglio 29, 2023

Roma, 29 lug. (Adnkronos) – “Sono trascorsi quarant’anni anni dalla morte del giudice Rocco Chinnici, con lui persero la vita due carabinieri e il portiere dello stabile. Il giudice, simbolo della lotta alla mafia, ha sfidato la criminalità organizzata con capacità e soprattutto con coraggio. Non solo abbiamo il dovere morale di ricordarlo, me per rispettare la sua memoria è doveroso mantenere, come il governo Meloni si è impegnato a fare, l’impianto della legislatura antimafia, a partire dal 41 bis”. Lo dichiara Raoul Russo, senatore di Fratelli d’Italia e componente della commissione parlamentare Antimafia.